ART PORTRET 2017

ok temu życzyłam sobie, by kolejny był jeszcze bardziej twórczy i odkrywczy. Dziś szczęśliwie mogę stwierdzić, że to życzenie zostało spełnione. Tuż przed rozpoczęciem nowego, 2018 roku, czas na podsumowanie minionego – wypełnionego intensywnymi projektami, artystycznymi uniesieniami i codziennymi, zwyczajnie-niezwykłymi spotkaniami w mojej Pracowni Born To Create.Na początku podziękowania – dla całego, za kreatywność, która jest wpisana w nasze DNA, za profesjonalizm i za dążenie do ciągłego ulepszania. Dziękuję wszystkim, z którymi w minionym roku miałam okazję współtworzyć. Dziękuję ogromowi osób, które otaczają moją Pracownię i są jej prawdziwym dobrym duchem oraz ogniwem.Z dumą wspominam wszystkie tegoroczne nagrody:(przyznaną przez Martę Gessler),(za kreatywność w biznesie i łączenie go ze sztuką), tytuł „Superabsolwenta 7. dekad” Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości i wyróżnienie imienia Antoniego Cierplikowskiego. Jeden z naszych stylistów został uhonorowany 2 miejscem w konkursiew kategorii Creative Vision. Nasza Pracownia natomiast została wyróżniona w magazynie „Mercedes.me”, publikowanym w 26 krajach na świecie jako jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc w Warszawie. My, jako Zespół Born To Create, również docenialiśmy starania innych – wspierając charytatywne inicjatywy.to projekty działające w bardzo różnych, szczytnych celach, którym mogliśmy się przysłużyć w minionym roku.W 2017 roku wydarzyło się wiele momentów, które ciężko zamknąć w konkretnych ramach. Już po raz trzeci Pracownia Jaga Hupało Born To Create opracowała koncepcję kilkudziesięciu fryzur oraz stylizowała włosy podczas jednego z najbardziej niepowtarzalnych wydarzeń –, odbywającego się w ramach Międzynarodowego Weekendu Maltańskiego. W Sieradzu – rodzinnym mieście mistrza Antoine'a Cierplikowskiego – podczasstworzyliśmy dwa autorskie pokazy „Link Up” oraz „Piękna i Bestia” (we współpracy z Adamem Szulcem). W ramach obchodów w Sieradzu współtworzyliśmy wraz z Ewą Ziembińską wystawę fotografii i fryzur A. Cierplikowskiego „ANTOINE 10 Création”. Zrealizowaliśmy również autorski pokaz fryzur we Wrocławiu, podczas wydarzenia Fryzjermania. Stylizacje fryzur wykreowaliśmy na pokazach Edyty Jermacz podczas Alternative Fashion Week w Berlinie i Katedry Mody ASP w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki oraz podczas performance'u „Galatea Zbuntowana” Chi Chi Ude i Honoraty Karapudy w Galerii Ethos w Warszawie. Na zaproszenie projektantki Joanny Hawrot wzięłam udział w nagraniu „SHUNGA GIRL” i wykonałam gest malowania włosami w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (który następnie powtórzyłam w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN), a na zaproszenie Michała Kulisiewicza, wraz z Olivierem Janiakiem, wzięłam udział w webinarze w ramach akcji „Myślę Pozytywnie” Instytutu Edukacji Pozytywnej.W trakcie minionego roku mieliśmy okazję pracować przy sesjach fotografii mody oraz fotografii artystycznej, na planach teledysków, nagrań filmowych, w teatrach, podczas autorskich pokazów fryzur oraz pokazów mody, przy performance'ach, balach, wydarzeniach telewizyjnych... Mieliśmy przyjemność pracować między innymi z:Nasze dokonania były prezentowane między innymi w Vogue Italia, L'Officiel Polska, L'Officiel Azerbejdżan, Harper's Bazaar, Schön Magazine, Twój Styl, Viva!, Viva!Moda, ELLE, ELLE Chorwacja, ELLE.pl, La Vie Magazine, Woman's Health & Fitness Magazine, K MAG, Wysokie Obcasy, MADAME, PANI, USTA, Zwierciadło, Hot Moda Magazyn, Mercedes.me, Gala, Skarb, Lounge Magazine, Marie Clarie Indonesia, Vanity Teen Magazine, RMF Classic, Pytanie na Śniadanie (TVP2), Dzień Dobry Polsko (TVP1), MTV, Telewizja LIFETIME, Glamour.pl, Onet.pl, Wizaż.pl.Pracowaliśmy dla firm i marek takich jak NIKE, AVON, KRUK, Esotiq, GATTA, GLOV, Allegro, JAI KUDO Polska, Renee Shoes, Acephala Fashion, Nenukko, Kiss the Frog, PAJONK, bola, Vanity NAP, Kasia Wójcik Jewerelly.Teatr i telewizja to zawsze wspaniała przygoda! W tym roku wykreowaliśmy fryzury do musicalu „Piloci” w, spektaklioraz, współpracowaliśmy również z. Naszą pracę można było oglądać w serialu(między innymi z Tamarą Arciuch, Martą Król, Moniką Mariotti), w teledysku„Kobieta” i„Spokój” oraz podczas GaliJuż po raz szósty zorganizowaliśmy W Starej Fabryce Koronek wydarzenia w ramach Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. W tym roku premierowo pokazaliśmy wspólny projekt fotografii artystycznych zrealizowany z Tomkiem Sikorą - „Dysharmonia”. Oprócz tego gościliśmy Das Moon, Zespół Polskiego Instytutu Mindfulness Polim, Lidię Żurawowicz, ODIO z Pieczarkowski, Ewę Szyman, Dawida Zalesky'ego, Arobala, Dominika Lewińskiego, Milanetscu, Szymona Brodziaka, Marcina Nowaka Lubeckiego, Teatr Trans-Atlantyk, Marka Straszewskiego i Edytę Jermacz.W naszej Pracowni w Starej Fabryce Koronek przy ulicy Burakowskiej w Warszawie rozpoczęliśmy nowe i kontynuowaliśmy nasze stałe projekty, wzbogacające codzienne życie atelier. Podczas rodzinnychzapraszaliśmy wszystkich do wspólnej zabawy w ramach rozwijających, kreatywnych warsztatów, wprowadzających w świat Born To Create. Wielkim powodzeniem cieszyły się, podczas których systematycznie promowaliśmy pielęgnację cruelty-free. W ramach inicjatywyzorganizowaliśmy spotkania z fotografem Tomkiem Sikorą i Teatrem Trans-Atlantyk (Martą Król, Paulem Bargetto i Grzegorzem Sierzputowskim), podczas których dyskutowaliśmy o niezależności sztuki i kultury w Polsce. Prężnie rozwinął się również nasz dział trychologii i propagowania wiedzy o dbaniu o skórę głowy oraz włosów, który został dodatkowo wzmocniony, podczas którego prezentowaliśmy metody badania skóry głowy i dyskutowaliśmy o właściwym podejściu do pielęgnacji. W ramach, czyli naszego concept store'u, i działu perukarskiego naszej Pracowni, przeprowadziliśmy warsztaty wizerunkowe z Kariną Wacławik, w ramach których powstały oryginalne nakrycia głowy z wykorzystaniem grzywek modułowych.W naszej Akademii natomiast gościliśmy edukatorów najlepszych światowych Akademii, takich jak(Sasson Academy),(Sassoon Academy),(Kevin Murphy) i(Kevin Murphy). Bardzo mile wspominam również odwiedziny(SACO London) i rozpoczęcie rozmów o stworzeniu polskiej edycji NOISE.Dyrektor kreatywna: Jaga HupałoCEO: Kazimierz SchmidtJan SikorskiMirosław KawulaAnna HupałoPR&social media: Dominika KucnerPaweł PrzygockiOlga BelkaKsawery KarczewskiPaulina OlejnikMałgorzata ZielińskaIwona MaculewiczKatarzyna MadanyNorbert AfekAleksandra DelągKamil PeckaAgata SamlukAgnieszka PieńkoszAleksandra KosutWiktoria KopelInstytut Piękna Menard:Ewa Popławska Szmit