SPRING VEGAN POWER! Bo we włosach jest moc

nicjatywa Wegańskich Piątków w mojej Pracowni Born To Create obchodzi wyjątkowe, pierwsze urodziny. Z tej okazji celebrowaliśmy je wraz ze wspaniałymi gośćmi, wśród których znalazły się wokalistka Natalia Przybysz oraz aktorka Magdalena Popławska. Zapraszam Was do zobaczenia kulis tego wydarzenia!Czym są Wegańskie Piątki? To jedna z inicjatyw Pracowni Born To Create, w którejsięgamy po ekologiczne produkty. W ramach wydarzenia pozytywnie promujemy modę napołączoną z odprężającym rytuałem masażu głowy, strzyżenia i nowoczesnej stylizacji. Atmosferę uprzyjemniają wegańskie przekąski, inspirowane składnikami wykorzystywanych przez nas kosmetyków.Wegańskie piątki to nie tylko święto wegan - toi celebrowanie chwili relaksu. Profesjonalni styliści fryzur z naszej Pracowni dbają o wyjątkową atmosferę oraz o dobranie indywidualnych rytuałów specjalnie do każdego rodzaju włosów. W końcu weganizm to nie tylko dieta - to również podejście do produkcji kosmetyków czy mody.Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach. Więcej informacji: pr@jagahupalo.plPartnerzy: REF Polska, Warsztat Woni, NENUKKO