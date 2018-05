ART OF HERITAGE. Siódma Noc Muzeów w Pracowni Born To Create!

W

ydarzenie, na które czekam przez cały rok odbędzie się już 19 maja. Siódma edycja Nocy Muzeów w mojej Pracowni to aż trzydzieści wydarzeń artystycznych - pokazów mody, koncertów, wystaw fotografii i malarstwa, performance'ów oraz prezentacji mojej najnowszej kolekcji fryzur w obiektywie Izy Grzybowskiej. Nie może Was zabraknąć tego wieczora!Pierwszy w Polsce pokaz kolekcji fashion tech Joanny Hir „Vision Quest”, zwyciężczyni tegorocznej edycji prestiżowego konkursu IOT/WT Innowation World Cup, performance projektantki Chi Chi Ude i wystawa fotografki Honoraty Karapudy „Galatea Zbuntowana” stworzone pod honorowym patronatem Opery Narodowej, wystawy fotografii Tomka Sikory, Szymona Brodziaka i Anny Włoch to tylko niektóre z zaplanowanych dla Was artystycznych przeżyć.Zaproszeni artyści zaprezentują Art of Heritage, w różnorodny sposób interpretując termin kulturowego dziedzictwa. W klimatycznych wnętrzach Pracowni Jaga Hupało Born To Create, mieszczącej się w kultowej Fabryce Koronek – jednej z najlepiej zachowanych postindustrialnych przestrzeni w Warszawie - odbędzie się kilkanaście niepowtarzalnych wydarzeń artystycznych.Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.Pracownia Jaga Hupało Born To Createul. Burakowska 5/701-066 Warszawa„Kot w Butach” na podstawie tekstu Jana Brzechwy przeniesie Was w bajkowy świat pełen muzyki, tańca i radości, gdzie nikt nie będzie się nudził!12.00: Jaga Hupało x TFH Koncept – artystyczny performance w zabytkowej Kamienicy Wedla w centrum Warszawy (ul. Szpitalna 8).Link do wydarzenia na Facebooku: TUTAJ Dziękuję honorowemu partnerowi wydarzenia - Akademii de Virion ( Akademia de Virion ) oraz partnerom: Browar Północny ( Browar Północny ), Deseo ( Deseo ), Mielżyński ( Mielżyński ), Dekorian Home ( Dekorian Home ), Kotwalk ( Kotwalk ), MILOO Home ( MILOO Home ), Brothers and Sisters Kombucha ( Brothers and Sisters