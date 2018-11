100-letnia rocznica uzyskania praw wyborczych dla Polek. Relacja z wernisażu wystawy “Niepodległa jest kobietą” w Muzeum

W

tym roku obchodzimy rocznicę 100-lecie odzyskania niepodległości. Dla nas kobiet jest to szczególnie ważna rocznica - 28 listopada świętowałyśmy odzyskanie drugiej, pełnej wolności - prawa do głosowania. To właśnie moc i wolność Polek była inspiracją do stworzenia wystawy “Niepodległa jest kobietą” zaprezentowanej w Bibliotece Muzeum Ziemi Kłodzkiej.Wystawa powstała jako projekt łączący pokolenia - z inicjatywy Pani Małgorzaty Załupki stworzono wiele projektów włączających młodzież ze Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w obchody rocznicy.Ideą wystawy jest utrzymywanie pamięci o inspirujących nas Polkach-heroniach, a jednocześnie pytanie współczesnych kobiet, o to czym jest dla nich wolność, prawa wyborcze i pamięć o historii.Do odpowiedzi na te pytania i wypełnienia kwestionariuszy zostałam zaproszona jako jedna z grona wybitnych kobiet m.in.: Anna Abloth, Sylwia Chutnik, Monika Wielichowska i Lidia Geringer de Oedenberg.Mimo, że każda z nas ma inne życiowe doświadczenia i ścieżki rozwoju, to jednak łączy nas rozumienie wolności jako prawa do wyboru.Pytania do kwestionariusza zostały zaczerpnięte w książce “Brakująca połowa dziejów” dziennikarki i blogerki Anny Kowalskiej. Jest to wyjątkowa pozycja opisująca historię naszych przodkiń i ukazująca często pomijaną rolę kobiet w ważnych wydarzeniach.Z okazji 100-letniej rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych,Wystawa “Niepodległa jest kobietą” jest otwarta do obejrzenia do w Bibliotece Muzeum Ziemi Kłodzkiej do 31.12.2018 r.