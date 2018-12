↓

Jaga Hupało specjalistka fryzur. Współpracowała z artystami z różnych dziedzin - teatru, mody, sztuki, filmu i telewizji. Angażuje się w działania różnych instytucji, tworząc projekty dla Teatr Wielki Opera Narodowa, CSW Zamek Ujazdowski, Teatru Polskiego, ZACHĘTA Narodowa Galeria Sztuki, Teatru Muzycznego Roma, Laboratorium Dramatu, Muzeum Pałac w Wilanowie. Jest ambasadorem kampanii „Pokochaj swoje włosy” marki Philips, objęła patronat honorowy nad kampanią społeczną „V-Day”. Stworzyła studio, które stało się miejscem artystycznych i kulturalnych spotkań, ale przede wszystkim pracownią Jaga Hupało Born To Create w której kieruje zespołem stylistów wyznaczających nowe trendy w modzie.



