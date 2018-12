Art Portret 2018

Jaga Hupało Noise 2018

K

"Face your mask"Noise 2018 • Jaga Hupało

Face your Mask Noise 2018

Vasina Studio Personage

Katedra Mody ASP

Katedra Mody ASP

Katedra Mody ASP

L'officiel

KRUK

KOPI

Less is more Patrycja Toczyńska

Piloci Teatr muzyczny Roma

Smolik - On the quiet

FaFa

Piknik z klimatem

Zielony Poranek - Jaga Hupało, Joanna Moro

Zielony Poranek Biutecs by Jaga Hupało

Biutecs by Jaga Hupało

Rake's Roll Jessica Mercedes

Nowy Teatr

Jaga Hupało Born to Create

ażdy rok ma swoją unikalną energię i idee, które poruszają cały świat. Tematami, które szczególnie zainspirowały mnie do tworzenia w tym roku były: sztuka, ekologia i technologia. Wierzę, że to właśnie te koncepcje są kluczowe dla naszego istnienia na Ziemi i wskazują kierunki nowych trendów.SztukaPo raz drugi zostałam zaproszona do zaprezentowania swojego performensu podczas międzynarodowego Hair Alternative Show - Noise w Londynie. Wraz z moim zespołem i zaprzyjaźnionymi artystami (Andrzejem Draganem, Haliną Mrożek, Harrym Jeffersonem) stworzyliśmy wyjątkowy pokaz, który poruszył widzów z całego świata swoim przekazem. “Face your mask” to moja interpretacja tematu przyszłości, technologii i ekologii.“Welcome to the Antropocen.Technology is the new nature.Future is the new nature.Future is the new now.Art is the new science.The look is the new manifesto.The calm is the new noise”Miałam również przyjemność stworzyć unikalną koncepcję fryzur do pierwszego pokazu kolekcji Vasina Studio "Personage". Mocne grzywki i kolorowe kropki na włosach stworzyły spójną całość z geometrycznymi ubraniami. Nasze stylizacje włosów były również częścią pokazu prac dyplomowych studentów Katedry Mody Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który nie powstały bez Janusza Noniewicza.Rok 2018 obfitował w kreowanie wizerunków do sesji zdjęciowych, artystycznych fotografii i reklam - współpracowaliśmy z KRUK, Kopi (Vouge.pl) , Nennuko z Natalią Przybysz, Chi Chi Ude, a nasze stylizacje zostały docenione przez L’officiel Italy, Lofficiel Australia, L’officiel Kazachstan, La Vie Magazyn i ELLE.plPodsumowaniem mojej wieloletniej pracy było wyróżnienie otrzymane od ELLE.pl - zostałam uznana za najlepszą polską stylistkę włosów.Kolejnym zaszczytem był również udział w sesji “Less is more” promującej naturalne piękno w każdym wieku. Projekt zorganizowany przez Creative Avenus - duet Patrycji Toczyńskiej i Caroliny Adamczak poruszył serca kobiet - wzięły w nim udział również min Edyta Herbuś, Helena Norowicz, Katarzyna Bonda, Lidia Popiel, Beata Sadowska oraz Beata Pawlikowska - o akcji mówiono w Elle Polska, TVN i Polsat News.Nasza wieloletnia współpraca z teatrami została wyróżniona w dwóch ważnych publikacjach: “Warto marzyć” Wojciecha Kępczyńskiego wydana z okazji 20-lecia działalności Teatru Muzycznego ROMA, a także publikacji Teatru Wielkiego Opery Narodowej "Treliński. Więcej niż życie". W tym roku wykreowaliśmy fryzury do wznowionej premiery musicali „Piloci” oraz "Once" w Teatrze Muzycznym ROMA, spektakli Teatru Politechniki oraz Teatru Trans-Atlantyk.Nasze prace można było oglądać w filmie “7 uczuć” (Katarzyna Figura), "Diablo. Wyścig o wszystko" (w obsadzie m.in. Cezary Pazura, Bogusław Linda), Panaceum (Marta Król), w teledysku Andrzeja Smolika “On the quiet” oraz podczas Gali Mister Polski 2018. Współtworzyliśmy razem z Hartwig Fashion Department oraz Studio Televisor film modowy FaFa, który został wyróżniony podczas Los Angeles Fashion Film Festival w kategorii „Best Innovation”.EkologiaTroska o stan przyrody jest dla mnie jednym z najważniejszych tematów podejmowanych w pracy. Tegoroczne Wegańskie Piątki, podczas których korzystaliśmy wyłącznie z produktów cruelty-free, cieszyły się ogromną popularnością - w akcję włączyła się również znana polska marka Nennuko. Kontynuacją tej idei był Zielony Poranek - wyjątkowe spotkanie z tlenem, podczas którego zaproszeni goście uczyli się jak głęboko oddychać oraz jak wykorzystać tlen do pielęgnacji włosów i skóry twarzy - piękno bez odpadów. W sierpniu miałam zaszczyt być częścią wspaniałego projektu -Pikniku z klimatem, zorganizowanego przez Urząd Miasta Warszawa we współpracy z Ambasadą Niemiec i Danii (w projekcie wzięli udział Marcin Popkiewicz, Marta Anczewska, Jarosław Kret)TechnologiaWierzę, że jesteśmy odpowiedzialni za technologię, którą tworzymy, dlatego ważne jest dla mnie, żeby innowacje niosły piękno i chroniły przyrodę. W tym roku wprowadziłam do swojej Pracowni technologię infuzji tlenowych Biutecs by Jaga Hupało. To prawdziwa rewolucja w nieinwazyjnej medycynie estetycznej i przyszłość strefy beauty w zgodzie z naturą.Od wielu lat wprowadzam zmiany, które zmieniają moją Pracownię w coraz bardziej ekologiczne miejsce - w tym roku nasze działania zostały docenione i uzyskaliśmy tytuł Zielonego Salonu wystawianego przez Fundację AlterekoJako Zespół Born To Create, również docenialiśmy starania innych poprzez wspiercie charytatywne inicjatywy. Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich, Program DaVinci, Dzieci z Dworca Brześć oraz Rak'n'Roll i Kwiat Kobiecości to projekty działające w bardzo różnych, szczytnych celach, którym mogliśmy się przysłużyć w minionym roku.Rok 2018 był czasem Zbiegniewa Herbera - to właśnie jego słowami chcę wyrazić wdzięczność za to, co minęło - ”Panie dziękuję Ci że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny”.